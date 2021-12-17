Москва, 17 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Российское руководство рассчитывает, что крупный бизнес внесёт обещанные 10 млрд рублей в Фонд фондов, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Напомнив, что у государства и крупного бизнеса существует договорённость о создании Фонда фондов — при сопровождении Фонда прямых инвестиций, глава государства сказал, что со своего стороны государство намерено внести в него десять миллиардов рублей.

Владимир Путин «В этой связи напомню, что наши предварительные договорённости заключались в том, что и представители крупных компаний внесут соответствующую сумму — тоже десять миллиардов».

Он добавил, что «слово, данное нашими предпринимателями», должно быть исполнено. Кроме того, по его словам, иностранные инвесторы очень доверяют РФПИ и некоторые «согласились автоматически инвестировать в те проекты, которые предлагаются нашим фондом».