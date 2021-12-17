Брянск, 17 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ признан 53-летний житель Брянской области. Мужчина оставил у себя найденные револьвер и порох, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Mascamon Револьвер «Наган»

В октябре 2019 года в сарае одного из домовладений подсудимый нашёл бездымный порох массой более 144 грамм. Взрывчатое вещество он хранил у себя, а в июле 2021 года добавил в свой арсенал револьвер системы «Наган» калибра 7,62 мм образца 1895 года, найденный в поле вблизи деревни Колтово. Боеприпасы обнаружили в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза установила, что револьвер является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.