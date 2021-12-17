Махачкала, 17 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Дагестане задержан местный житель, который подозревается в убийстве известной в регионе гадалки. Мужчина сознался в совершении преступления и назвал причину, из-за которой ему пришлось это сделать. По словам задержанного, гадалка якобы вселила в него джиннов, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

publicdomainpictures.net Убийство

«Сотрудниками полиции МВД по РД задержан подозреваемый в убийстве 56-летней женщины. Задержанный убеждён в том, что погибшая «вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Напомним, ранее в региональном сегменте социальных сетей появилась информация об убийстве в Махачкале известной гадалки. Её тело с ножевыми ранениями нашел 11 декабря в собственном доме муж убитой.

Как подтвердили в МВД, с места преступления были изъяты вещественные доказательства, которые позволили в быстрое время определить личность подозреваемого в совершении преступления, его доставили в отдел, где он признался в содеянном.