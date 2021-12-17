Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Тренера по боевому искусство айкидо из Петербурга уличили в оголении своих половых органов перед детьми на улице. Развратные действия он совершал, переодевшись в женщину. Возбуждено уголовное дело. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, 15 декабря 49-летний мужчина, переодевшийся в женскую одежду, на одной из улиц во Фрунзенском районе города совершил в отношении двоих 15-летних девочек развратные действия — оголился перед ними. После того, как одна из девочек рассказала об этом своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы, мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

«Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление иных аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого», — подытожили в ведомстве.