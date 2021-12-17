Москва, 17 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Следствие ходатайствует об аресте 54-летнего жителя Москвы, подозреваемого в избиении до смерти своего знакомого. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Pavlofox Кулак

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным СК, 14 декабря в одной из квартир жилого дома, расположенного на проспекте 60-летия Октября в Москве, между двумя собутыльниками произошёл конфликт. В результате один из участников ссоры получил побои, в результате которых скончался.

15 декабря злоумышленник, по данным следствия, обнаружил мёртвое тело своего оппонента и вынес его в подъезд. Погибшего обнаружили жильцы дома. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. На допросе он полностью признал свою вину.