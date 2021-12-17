Рига, , 16:36 — REGNUM Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс подписал распоряжение о приостановке действия обязательных правил Юрмальской думы о плате за въезд. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, решение о росте стоимости проезда в город-курорт и увеличении периода применения въездной пошлины с пяти месяцев до календарного года признано недействительным, подчеркивается в сообщении.

Аргументируя позицию министерства, Плешс напомнил, что внесенные городской думой изменения не обосновывают необходимости повышения пошлины и ее применения на протяжении всего года. Дума не проанализировала интенсивность туристических и транспортных потоков и не аргументировала их влияние на загрязненность воздуха, считают в министерстве.

30 сентября 2021 года Юрмальская дума постановила с 1 апреля 2022 году взимать въездную плату в течение всего года, а также увеличить ее размер с 2 до 3 евро.

В то же время не изменилась стоимость пропусков на более длительный срок: на семь дней — 10 евро, на месяц — 31 евро, на три месяца — 55 евро. Пропуск на весь год стоит 180 евро, на 270 дней — 150 евро, на 180 дней — 107 евро.