17 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Русская православная церковь имеет полное право обуславливать свои взаимоотношения с Католической церковью «украинским вопросом». Но складывается впечатление, что с помощью этой проблематики определенные силы на Украине и в России хотят контролировать и диалог между Ватиканом и Кремлем, который в последнее время получил второе дыхание. Если это так, то наступило время, когда украинскую церковную повестку необходимо отвязать от национальных интересов российского государства.

Станислав Стремидловский, , 17:30 — REGNUM



Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Банальное кадровое решение президента Украины Владимира Зеленского, назначившего 14 декабря указом № 654/2021 новым украинским послом при Святом престоле Андрея Юраша, который ранее возглавлял правительственный отдел по вопросам этнонациональной политики и религий, неожиданно вызвало крайне оригинальные суждения в ряде украинских и российских медиа.

Так, украинская аналитическая группа «Правблог», поддерживающая Украинскую православную церковь Московского патриархата, пишет: «Назначение лоббиста «Православной церкви Украины» и одного из идеологов процесса получения Украиной томоса на должность представителя Киева при папском престоле является еще одним свидетельством того, что за украинским автокефальным проектом стоит не столько Константинопольский патриархат, сколько Ватикан. И что создание «ПЦУ» — это только первый шаг. Вторым станет попытка формирования на Украине новой унии (по линии организации Думенко (глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний — С.С.) и Украинской греко-католической церкви), которая должна стать импульсом для объединительных процессов уже на глобальном уровне — между Римско-католической церковью и возглавляемой Фанаром группой поместных Православных церквей». В свою очередь российская «Независимая газета» утверждает, что назначение Юраша послом может оказаться «новой преградой» для встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла. И предполагает, что, «возможно, свою роль в кажущемся охлаждении отношений между главами двух государств (папы и президента России Владимира Путина — С.С.) сыграл Московский патриархат».

Так в единое целое завязывается клубок из церковной проблематики и межгосударственных российско-ватиканских отношений с постулированием их взаимозависимости. Но что происходит на самом деле? Сторонники УПЦ МП, безусловно, имеют полное право не любить Юраша, видя в нем одного «из основных действующих лиц в проекте создания ПЦУ», который «активно поддерживает политику захватов храмов» Украинской православной церкви Московского патриархата и незаконных перерегистраций общин». Однако при чем тут Ватикан, якобы «стоящий за украинским автокефальным проектом» и «уния» с Римом? Возможно, свою роль сыграло недавнее интервью митрополита Епифания «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в котором он сообщил, что назначение Юраша может способствовать визиту папы Франциска на Украину, о чем ранее, как об уже решенном деле, заявляли глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук и латинский митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий. Правда, что касается Епифания, то он, во-первых, в отношении прибытия понтифика заметил, что об этом «сейчас много говорят, но еще такой конкретики нет».

Андрей Юраш President.gov.ua

А, во-вторых, показал свой интерес. «Есть такая традиция: если папа посещает православную страну, то он непременно это согласовывает с той Церковью, которая господствует в этом государстве, — подчеркнул глава ПЦУ. — Господствующей в украинском государстве является Православная церковь Украины, это ее каноническая территория, поэтому мы ожидаем, что, если Папа действительно решит… Хотя мы говорили три года тоже о визите вселенского патриарха (главы Константинопольского патриархата Варфоломея — С.С.), это не произошло сразу. Было сначала заявление, патриарх сказал, что он приедет, он готов, но нужно время. Это время пришло, и, я думаю, придет время, когда Украину посетит и папа». Заметим, что Епифаний рассуждает о визите Франциска в категориях неопределенности. К тому же митрополит не может не понимать того, что, говоря о необходимости получения Ватиканом согласия именно ПЦУ на приезд понтифика, он фактически создает барьеры для папы, поскольку Святой престол не станет вступать в официальный контакт с Церковью, которая не признана полнотой Православных церквей и является раздражителем для Русской православной церкви.

Зачем это делает Епифаний, сказать трудно. Хотя вполне возможно, что он не заинтересован в настоящий момент в укреплении политических позиций греко-католиков, которые из всех церковных структур больше всего выиграют в случае визита Франциска на Украину. Но, по большому счету, это внутренние украинские сюжеты, причем затрагивающие преимущественно религиозную тематику. Проблемы начинаются тогда, когда их начинают переносить на отношения по линии Святой престол — Московский патриархат и еще более по линии Ватикан — Кремль. А ведь Русская православная церковь могла бы многого добиться вне пределов своей канонической территории, работая вместе с Католической церковью. Во время встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в феврале 2016 года казалось, что старт этому процессу дан. Однако украинская повестка крепко держит Московский патриархат и не отпускает его. При этом заявления украинских православных о «неминуемой» унии и «агрессии» Ватикана на Украине основаны не на словах и делах Святого престола, а на репликах представителей УГКЦ и ПЦУ, которые разыгрывают собственные партии.

Митрополит Епифаний President.gov.ua

Безусловно, Русская православная церковь имеет полное право обуславливать свои взаимоотношения с Католической церковью «украинским вопросом». Но складывается впечатление, что с помощью этой проблематики определенные силы на Украине и в России хотят контролировать и диалог между Ватиканом и Кремлем, который в последнее время получил второе дыхание. Если это так, то наступило время, когда украинскую церковную повестку необходимо отвязать от национальных интересов российского государства.