Смоленск, , 16:34 — REGNUM Ректор Смоленского государственного университета отправлен под арест по решению суда, об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Ректор вуза обвиняется в хищении более 1,5 млн рублей.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение об избрании в отношении ректора вуза меры пресечения в виде заключения под стражу суд принял по ходатайству следствия.

Уголовное дело в отношении руководителя вуза было возбуждено ранее по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ России. По версии следствия, в период с июня 2020 года по июнь 2021 года ректор совместно с руководителем одного из структурных подразделений вуза «путем присвоения и растраты похитили денежные средства учреждения в общей сумме свыше 1,5 млн рублей». Подозреваемых задержали 15 декабря, по месту работы и жительства правоохранители провели обыски. В настоящее время обоим уже предъявлены обвинения.