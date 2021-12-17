Кострома, 17 декабря 2021, 16:44 — REGNUM Костромская областная дума направила обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся детей с сахарным диабетом. Об этом сообщает сайт законодательного собрания.
Депутаты просят правительство обеспечить детей с системой непрерывного мониторинга глюкозы за счёт федеральных средств. В настоящее время больным выдают инсулиновые иглы и тест-полоски. Для того, чтобы проверить кровь на содержание сахара таким способом, детям приходится брать кровь из пальца до 10 раз в сутки. Устройство позволит избежать болезненной процедуры и позволит родителям контролировать состояние ребёнка в постоянном режиме, в том числе удалённо.
Всего в Костромской области имеется 250 детей с диабетом первого типа. Хроническое заболевание может спровоцировать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другие тяжелые осложнения. В среднем люди с диабетом такого типа живут на 15−20 лет меньше, чем здоровые сверстники.
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