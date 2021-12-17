Кострома, 17 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Костромская областная дума направила обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся детей с сахарным диабетом. Об этом сообщает сайт законодательного собрания.

Myriams-Fotos Сахарный диабет

Депутаты просят правительство обеспечить детей с системой непрерывного мониторинга глюкозы за счёт федеральных средств. В настоящее время больным выдают инсулиновые иглы и тест-полоски. Для того, чтобы проверить кровь на содержание сахара таким способом, детям приходится брать кровь из пальца до 10 раз в сутки. Устройство позволит избежать болезненной процедуры и позволит родителям контролировать состояние ребёнка в постоянном режиме, в том числе удалённо.

«Сейчас уровень глюкозы в крови у таких детей проверяется обычным методом — с помощью глюкометра и тест-полосок. Детям приходится колоть пальцы для получения образца крови на сахар до 10 раз в день, это 300 уколов в месяц. Согласитесь, довольно болезненная процедура. Система непрерывного мониторинга глюкозы поможет этого избежать. Всего два вкола в день — и родители могут получить до 388 показателей уровня сахара в крови в день. Стоимость такой системы составляет от 5 до 30 тысяч рублей, не каждая семья может позволить себе это устройство», — сказал на заседании думы 16 декабря председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения думы Сергей Деменков.

Всего в Костромской области имеется 250 детей с диабетом первого типа. Хроническое заболевание может спровоцировать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другие тяжелые осложнения. В среднем люди с диабетом такого типа живут на 15−20 лет меньше, чем здоровые сверстники.