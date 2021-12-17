Нижневартовск, Югра, , 17:13 — REGNUM Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко показал, как, по его мнению, будет выглядеть город в 2070 году. Пользователи Сети активно обсуждают изображение «Нижневартовска будущего».

Г. Нижневартовск. Югра Кривич Илья

На иллюстрации Тихонов поместил небоскрёбы на вершину горы, на которой растут огромные грибы. К городу ведёт извилистая дорога, а в небе пролетает «кукурузник». Владельцы аккаунтов в Twitter не упустили возможности пошутить над получившимся изображением.

https://twitter.com/nudsarhiv/status/1471816139781066752

https://twitter.com/Nablyudatel2Tm/status/1471821694222413824

«Зато наглядно видно под чем он это создавал», — прокомментировала Rosie Lisbon.

«В прекрасной России будущего Нижневартовск станет Верхневартовском», — шутит пользователь с ником «Кирилл, б***».

Добавим, что Дмитрий Кощенко продемонстрировал иллюстрацию губернатору Югры Наталье Комаровой во время презентации концепции развития города. Сам Кощенко пока никак не прокомментировал интерес общественности к его творению.

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