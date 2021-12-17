Подгорица, , 16:31 — REGNUM Франция передала Черногории партию в 117 000 доз вакцины Pfizer. Груз передал министру здравоохранения Елене Боровинич Бойович посол Франции в Черногории Кристиан Тимони.

Вакцина Pfizer © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

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По сообщению министерства здравоохранения Черногории, министр поблагодарила посла за ценное пожертвование и отметила приверженность и постоянную поддержку, которые Франция оказывает Черногории с начала пандемии коронавируса.

«Пандемия коронавируса принесла миру много страданий. Жизнедеятельность во многих сферах была остановлена. Границы не остановили распространение инфекции, несмотря на современные методы наблюдения и мониторинга. Вместе, сплоченно и солидарно мы можем быть частью решения. Дружелюбный французский народ много раз доказывал, насколько важны друзья в трудные времена «, — сказала министр здравоохранения.