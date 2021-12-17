Вашингтон, 17 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В США начался процесс отстранения от службы военнослужащих, отказавшихся от вакцинации от COVID-19, сообщает 17 декабря Defense One.

The U.S. Army Военные США

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Известно, что шесть человек уже освобождены от исполнения своих обязанностей, включая двух командиров батальонов.

Порядка 4 тысяч солдат и офицеров не выполнили приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря. Они получили письменные выговоры и были уведомлены о последующих мерах.

Отмечается, что полную вакцинацию прошли 461 209 военных. Это порядка 96% от общей численности сухопутных войск. При этом 7 250 солдат и офицеров успели сделать первую прививку, а 3 864 военнослужащих отказались прививаться.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании предупредили, что начнут увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, находятся авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 16% из 450 тысяч сотрудников больниц штата, или примерно 72 тысячи работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом», и граждане вышли на протесты 27 сентября.