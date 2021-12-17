Москва, 17 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Закон о Fan ID послужит обеспечению безопасности на стадионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

Футбол

«На стадионах люди, и мы все это понимаем, должны чувствовать себя в безопасности. Семьи, женщины, дети — это те болельщики, те любители, которые не хотят ни в коей мере быть причастными к футбольному хулиганству. Все они могут и должны рассчитывать на безопасность более иного уровня, который достигается, и это возможно, новыми технологиями», — отметил Пирог в ходе обсуждения проекта закона.

Парламентарий не скрывает, что речь идет, прежде всего, о футболе.

«Не далее, как в конце прошлого месяца, на «ВЭБ Арене» болельщики жгли файеры, в результате чего было задержано 1,3 человек и более 400 доставлены в отделение полиции для выяснения личностей нарушителей», — напомнил парламентарий.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика».