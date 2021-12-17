Москва, , 16:28 — REGNUM Антироссийские санкции превратились в инструмент конкурентной борьбы, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Говоря о «так называемых санкциях», которые первоначально являлись ограничениями политического характера, глава государства заявил:

«Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто».

Напомним, очередным поводом к введению антироссийских санкций Запад сейчас выбрал действия России у границ Украины: Вашингтон, Брюссель и Киев заявляют, что якобы ВС РФ в этом районе слишком активны.

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