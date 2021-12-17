Климовский район, Брянская область, 17 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Пакеты с необработанным янтарём общим весом почти 10 кг пытался тайно ввезти с территории Украины в Россию гражданин Турции, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе Брянской таможни.

Https://ctu.customs.gov.ru/ Контрабанда янтаря

Мужчина проходил таможенный досмотр в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новые Юрковичи». Пакеты с камнями были спрятаны под обшивкой салона. В общей сложности иностранец перевозил 9,5 кг янтаря. Ценный груз направили на экспертизу, которая определит его качество и стоимость.

В отношении иностранца ведутся следственные действия. Если стоимость янтаря превысит миллион рублей, то в отношении него может быть заведено уголовное дело.