Берлин, , 19:19 — REGNUM Менеджеры немецких компаний мучаются от последствий четвертой волны коронавирусной инфекции. В связи с этим деловой климат Германии оставляет желать лучшего, буквально рухнув на глазах всего мира. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 декабря.

Настроения в экономике Германии снова ухудшились в декабре текущего года. Деловой климат, важнейший экономический барометр, упал по сравнению с предыдущим месяцем до 94,7 пункта, объявил институт исследований Ifo в Мюнхене. В результате повторного снижения индикатор находится на минимальном уровне с февраля 2021 года.

«Усиливающаяся пандемия сильно ударила по поставщикам услуг», — прокомментировал президент Ifo Клеменс Фуэст. Соответственно, деловой климат в сфере услуг и торговли значительно ухудшился. Опрошенные компании оценили текущую бизнес-ситуацию и ее перспективы как наименее благоприятные.

С другой стороны, в производственном секторе ситуация выглядит более позитивно: здесь индекс неожиданно вырос после пятикратного падения. Существенно увеличился и портфель заказов. Однако компании несколько хуже оценили сложившуюся ситуацию ввиду проблем с доставкой готовой продукции и сырья.

Для определения индекса делового климата институт ежемесячно опрашивает около 9000 компаний. Их просят оценить текущую бизнес-ситуацию и высказать свои ожидания на следующие шесть месяцев.