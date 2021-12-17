Берлин, 17 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Почтовая служба ФРГ хочет отказаться от доставки почты внутренними авиарейсами в целях снижения выбросов CO₂. Об этом сообщает 17 декабря немецкий журнал Spiegel.

По словамглавы Deutsche Post Тобиаса Мейера, в распоряжении почтовой службы по-прежнему находятся три самолета, которые осуществляют рейсы каждую ночь с понедельника по пятницу, однако разумность их использования с точки зрения защиты климата вызывает сомнения.

Мейер отметил, что предварительным условием для отказа от внутренних авиарейсов для доставки почты является принятие законодательных мер и изменение требований к скоростным перевозкам.

«Пока мы обязаны доставлять не менее 80% всех писем на следующий рабочий день, мы не можем избежать ночных рейсов. Без этого обязательства немецкая почта переложила бы дальние перевозки на грузовики», — отметил глава Deutsche Post.

Согласно постановлению об универсальных услугах почтовой службы, Deutsche Post DHL должна доставлять не менее 80% писем на следующий рабочий день после их получения. Данное правило называется «E + 1» (день отправки плюс один рабочий день).