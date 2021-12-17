Берлин, 17 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Германии сохраняется тенденция к снижению показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом сообщает 17 декабря журнал Spiegel со ссылкой на Институт Роберта Коха (RKI)

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Согласно его данным, в течение последних суток в стране было зафиксировано 50 968 новых случаев заражения, а средний уровень заболеваемости в стране за последнюю неделю составил 331,8 случая на 100 000 жителей.

Сообщается также, что за последние сутки в Германии скончались ещё 437 пациента с COVID-19, общее количество зарегистрированных летальных случаев достигло 107 639.

В RKI подчёркивают, что снижение заболеваемости пока не даёт повода для радости. По данным института, показатель снижается недостаточно быстро из-за высокой нагрузки на отделения интенсивной терапии и надвигающейся волны штамма «Омикрон».

В институте считают, что ограничительные меры, такие как сокращение контактов, ношение масок и соблюдение правил гигиены, должны быть сохранены или даже усилены.