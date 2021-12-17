Манила, , 16:21 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в результате удара тайфуна «Раи» (Rai), обрушившегося на Филиппины, сообщает 17 декабря агентство Associated Press.

Пляж на Филиппинах

Удар стихии пришёлся на центральную часть Филиппин, скорость ветра достигала 205 км/ч.

Масштабы нанесённого тайфуном ущерба только начали оценивать, до сих пор наблюдаются перебои с электроэнергией, повреждена транспортная инфраструктура. 62 города полностью или частично остаются без электроснабжения.

Многие люди до сих пор ждут помощи на крышах домов. Местные власти призывают добровольцев помочь, так как сил спасателей недостаточно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии усилится ветер