Рига, 17 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Депутат Рижской городской думы Мартиньш Коссович сообщил о попытке его подкупить крупной взяткой. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Pixabay.com Взятка

На созванной пресс-конференции депутат отметил, что является руководителем самой крупной думской фракции от партии Par!/Progresivie, чем и объясняется выбор взяткодателя.

«Да, мне предлагали взятку. Единственное правильное решение — немедленно сообщить в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сотрудничать с ними и предоставить всю информацию. К сожалению, я не могу раскрыть все подробности», — сообщил Коссович.

Отмечается, что доказательства, полученные KNAB, свидетельствуют: физическое лицо, являющееся председателем правления акционерного общества, предложило депутату взятку в размере 2,1 млн евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении другой домоуправляющей компании.

Кроме того, в ходе досудебного расследования констатировано, что физическое лицо указало депутату, какие условия конкурса были бы для него благоприятными. «Для меня важно, чтобы это дело закончилось результатом и чтобы возможные виновные понесли действительно справедливое наказание», — заявил Коссович.

Как сообщило Латвийское гостелевидение LTV, возможныv взяткодателем мог быть Игорь Трубко, председатель правления AO Rigas namu apsaimniekotajs. Сам Трубко отрицает подкуп.