Вашингтон, 17 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Федеральный судья США отменил мировое соглашение на сумму порядка $4,5 млрд, юридически защищающее членов семьи Саклер, основавшей фармацевтические компании Purdue Pharma и Mundipharma. Об этом 17 декабря сообщает Reuters.

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Ранее Саклеров обвинили в содействии разжиганию опиоидной эпидемии в США. Новое решение судьи Коллина МакМахона грозит компании банкротством. По мнению МакМахона, суд Нью-Йорка, утвердивший мировое соглашение, не имел полномочий предоставлять Саклерам юридическую защиту от будущих судебных разбирательств, касающихся опиоидов.

Напомним, что семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.