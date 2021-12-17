Пермь, 17 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Пермском крае 16 декабря обнаружили ещё 652 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 152 350 заразившихся. В тяжёлом состоянии госпитализированы 269 пациентов.

От COVID-19 скончались уже 7202 человека.