Москва, , 16:19 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Органы госвласти субъектов РФ наделяются полномочиями по установлению дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, направленных на «обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества, реализацию ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, учет исторических и культурных традиций, а также климатических условий».

Сейчас федеральным законом уже установлены требования к содержанию домашних животных. Данной статьей установлены специальные требования к содержанию и выгулу домашних животных. В частности, прописано, что предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Прописаны и требования к выгулу собак.

Авторы законопроекта отмечают, что регионы смогут устанавливать предельное количество домашних животных в домах и квартирах, а также запрет на использование общих помещений многоквартирных жилых домов для содержания домашних животных для обеспечения безопасности граждан, устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет, а также устанавливать требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

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