Вена, , 19:20 — REGNUM Австрийский национальный совет подавляющим большинством голосов одобрил правила о пособничестве самоубийству. Таким образом, тяжело больные люди могут получить доступ к смертельным лекарствам уже после Нового года. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 декабря.

Однако такая возможность открыта только для людей, которые тяжело либо неизлечимо больны. Активная эвтаназия остается запрещенной мерой на всей территории Австрийской Республики.

Новое регулирование стало необходимым после того, как Конституционный суд отменил запрет на самоубийство посредством оказания помощи со стороны. С точки зрения судей, это нарушает право человека на самоопределение.

Согласно новому «Закону о смерти», перед самоубийством необходимо выполнить несколько требований: возраст от 18 лет, наличие соответствующего медицинского диагноза, собеседования с двумя врачами, а также многонедельный период раздумий. Только после этого больным разрешается обращаться к нотариусу или адвокату по делам пациентов.