Москва, 17 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Теперь, когда российская экономика восстановилась после спровоцированного COVID-19 кризиса, нужно переходить к росту экономики — качественному и долгосрочному, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Отметив, что руководство страны рассчитывает на совместную с предпринимателями работу по донастройке лучших мировых и отечественных практик поддержки инвестиционной активности и частной инициативы и по их применению, Путин заявил:

«Это принципиально важно сейчас, когда, повторю, национальная экономика восстановилась и нам нужно, что называется, без паузы добиться перехода к долгосрочному, качественному росту».

Глава государства отметил, что у страны есть для этого ресурсы — и бюджетные, и предпринимательские: «прежде всего, у флагманов нашей экономики».