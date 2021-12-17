Париж, 17 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Согласно опросу Opinionway, 83% жителей Франции заявляют, что делают больше, чтобы внести свой вклад в общественную жизнь, сообщает Le Figaro.

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Восхваляемая французами демократия вполне может превратиться в проблему на выборах. После личности кандидата (80%) основным стимулом для голосования на президентских выборах является программа, предусматривающая более тесное привлечение граждан к проектам и общественным решениям (73%).

При этом 68% жителей Франции считают, что их мнение не будет принято во внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса министерства здравоохранения Франции, проведенного в период с 30 ноября по 7 декабря, 78% жителей выступили за ревакцинацию от коронавируса.