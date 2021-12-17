Берлин, 17 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель одобрило спорную сделку по экспорту оружия в Египет перед уходом в отставку. Критики этого шага надеются, что новое правительство во главе с Олафом Шольцем примет более строгую политику в области вооружений. Об этом сообщает 17 декабря немецкое агентство DW.

7 декабря уходящий на тот момент министр экономики Петер Альтмайер направил письмо о заключении соответствующих сделок президенту Бундестага Бербелю Басу за день до приведения к присяге канцлера Олафа Шольца.

Соглашения об оружии, раскрытые в письме, включают поставку трех фрегатов MEKO A-200 EN в Египет от базирующейся в Киле компании Thyssenkrupp Marine Systems, а также 16 систем противовоздушной обороны от Diehl Defense, которые расположены в юго-западной немецкой земле Баден-Вюртемберг.

В письме также сообщалось о продаже подводной лодки типа 218 G Сингапуру от Thyssenkrupp.

Эти соглашения были одобрены федеральным Советом безопасности, в который входит не только канцлер, но и главы министерств, включая министра финансов. Министром финансов при предыдущем правительстве Меркель был Шольц, что означает, что новый канцлер Германии был осведомлен об этих соглашениях.