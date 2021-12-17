Таллин, , 16:16 — REGNUM Таллиннский окружной суд признал, что бывший вице-мэр столицы Эстонии Арво Сарапуу участвовал в коррупционных схемах в сфере обращения с отходами совместно с предпринимателями Марго Томингасом и Кайдо Лаанъярвом.

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«Окружной суд согласился с версией обвинения, согласно которой Томингас, Лаанъярв и отвечавший за обращение с отходами Сарапуу на основании совместного плана действий создали теневую фирму Baltic Waste Management OU для участия в тендерах по вывозу отходов в Таллине», — сообщила госпрокурор Инна Омблер.

Отмечается, что участие теневой фирмы в конкурсах, финансирование и управление фирмой посредством Лаанъярва организовал зять бывшего вице-мэра Томингас, чтобы скрыть коррупционное соглашение и тем самым приобрести служащую личным интересам прибыль.

Окружной суд не стал рассматривать вопрос о вине скончавшегося весной 2021 года Арво Сарапуу, но отметил в своем решении, что Лаанъярв и Томингас не действовали без ведома Сарапуу, все действия были сторонами согласованы.

Окружной суд приговорил Томингаса к уплате штрафа в 9 870 евро, а Лаанъярва — к штрафу в 2 490 евро.