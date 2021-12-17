Берлин, 17 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Высокие затраты на электроэнергию, проблемы с цепочками поставок и распространение штамма коронавируса «Омикрон» омрачили прогнозы роста экономики Германии, однако Центральный банк ФРГ сохраняет позитивный настрой на 2023 год. Об этом сообщает 17 декабря немецкое агентство DW.

«Восстановление несколько замедлилось», — заявил президент Бундесбанка Йенс Вайдманн, сообщив, что регулятор снизил ожидаемые темпы роста ВВП страны в 2022 году до 4,2% с 5,2%, которые он прогнозировал в июне.

Это не первый случай, когда банку приходится снижать свои оценки. Экономисты в настоящее время ожидают, что рост ВВП Германии в 2021 году достигнет 2,5%, при этом более ранний прогноз составлял 3,7% — до сих пор большинство стран Европы ожидают более высоких показателей роста.

Бундесбанк более оптимистичен, чем другие исследовательские институты, в отношении состояния крупнейшей экономики Европы. Ожидаемый рост в 2022 году основан на прогнозах роста потребительских расходов. Банк также ожидает, что узкие места в производственных поставках будут устранены к концу 2022 года, что обеспечит временный рост экспорта.