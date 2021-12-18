18 декабря 2021 | Время чтения 9 мин

ИА REGNUM, , 13:20 — REGNUM Авиационная общественность России, включая руководителей организаций авиапромышленности (АО «Авиапром», Союза авиапроизводителей России, АССАД, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», отраслевого профсоюза ПРОФАВИА и других), учёных, лётчиков-испытателей, космонавтов, ветеранов авиастроения, ВВС и гражданской авиации, вместе с известными деятелями культуры (руководителями Союза музеев России, ИКОМ России, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея Победы, Мемориального музея космонавтики, ЦМ ВВС), историками архитектуры обратились к президенту и правительству Российской Федерации с предложением создать на части Ходынского поля Москвы — исторической территории зарождения и становления отечественного промышленного авиастроения — Национальный музей воздухоплавания и авиации Российской Федерации.

Ангар №7 завода Авиаработник (1920-е). Ранний конструктивизм.

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Он должен стать крупнейшим в мире по масштабу (на 15−17 га, 120 тысяч кв. м выставочной площади) и как минимум не уступающим по уровню аналогичным музеям в Берлине, Вашингтоне, Оттаве и столицах других стран.

Как заявили ИА REGNUM инициаторы этого масштабного национального инвестиционного проекта, уже удалось найти частного инвестора — инвестиционную компании ООО «Сити-девелопер», — официально выразившего готовность полностью, без привлечения бюджетных средств, профинансировать создание Национального музея на базе существующей исторической застройки в рамках комплексного развития территории, обеспечив привлечение лучших архитекторов мирового уровня путём открытого конкурса и хорошо зарекомендовавших себя проектно-строительных организаций.

Инициатива рассмотрена и единодушно поддержана Минпромторгом России, Минобороны России, Минкультуры России, правительством Москвы, ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ». Для запуска работ по созданию в Москве на историческом месте Национального музея воздухоплавания и авиации РФ в рамках масштабного (национального) инвестиционного проекта требуется только соответствующее решение (поручение) президента Российской Федерации и/или постановление правительства Российской Федерации.

С соответствующей просьбой представители авиационной общественности, культуры и бизнеса обратились в высшие органы власти.

Национальный музей воздухоплавания и авиации Российской Федерации в форме федерального автономного учреждения предлагается создать на территории бывшего Производственного комплекса №2 им. П.А. Воронина АО «РСК «МиГ» (Москва, 1-й Боткинский проезд, 7). Эта территория имеет для создания Национального музея воздухоплавания и авиации РФ комплекс важных преимуществ.

Во-первых, уникальную историческую значимость для истории отечественного промышленного авиастроения с момента его зарождения. Летом 1910 на Ходынском поле был создан аэродром Московского общества воздухоплавания.

Завод «Дукс», 1910-е годы.

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

На Ходынском поле в 1909—1910 годах был создан один из первых в России и в мире авиазаводов «Дукс» (с лат. «вождь»), первый аэроплан которого взлетел в августе 1910 года. Через три года «Дукс» стал крупнейшим в Российской империи производителем и поставщиком самолётов, а в целом за 1910−1917 годы здесь выпущено 1750 самолётов, треть от их общего выпуска за дореволюционный период отечественного авиастроения. На самолёте «Ньюпор-IV» завода «Дукс» штабс-капитан Пётр Нестеров, летчик военной приемки завода, в 1913 году впервые в мире выполнил «мёртвую петлю». И в целом самолёты производства «Дукс» отличались высоким качеством и надёжностью, существенно превосходя аналоги зарубежного выпуска. Этому способствовали не только первоклассное техническое оснащение завода и высококвалифицированные кадры авиастроителей, но и помощь расчётно-испытательного бюро под руководством основоположника гидродинамики и аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского, учёные и инженеры которого выполняли аэродинамические расчёты и расчёты на прочность…

Здание Московской школы авиации, 1910-е Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

В Московской школе авиации, получили лётную подготовку Б.И. Россинский, Ю.А. Екатов, Б. К. Веллинг, М. М.Громов, А. В. Квасников, Б. И. Кудрин, А. М. Черёмухин и многие другие прославленные летчики Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

На этой территории Московским обществом воздухоплавания был создан первый в России аэродром, здесь находились первые лётные школы, в которых сформировалась отечественная школа высшего пилотажа.

В 1920-е годы на базе завода «Дукс» был создан Государственный авиационный завод №1 (ГАЗ №1). Предприятие развернуло производство самолётов отечественной разработки. Первая серийная машина — двухместный разведчик Р-1 конструкции Н.Н. Поликарпова получил широкую известность после перелёта Москва-Пекин-Москва. А запущенный в серию в 1927 году самолёт Р-5 прославился на весь мир при спасении челюскинцев…

Уникальные цеха с огромными безопорными перекрытиями сохранились до наших дней Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

С заводом сотрудничали конструкторские бюро, возглавляемые С.В. Ильюшиным, А.С. Яковлевым, В.М. Петляковым. С декабря 1939 года на заводе работал Особый конструкторский отдел, возглавляемый А.И. Микояном и М.И. Гуревичем, в котором были подготовлены для запуска в серийное производство МиГ-1 и его модификация МиГ-3, самый скоростной и высотный истребитель в мире в предвоенную пору и в начале Великой Отечественной войны. В 1940—1942 годах было выпущено 3172 этих истребителя, они защищали небо Москвы, Ленинграда, Севастополя…

«Монолит». В первой половине 30-х годов был отстроен комплекс новых цехов завода №1 имени Авиахим, получивший название «Монолит» из-за замкнутого цикла производства от гайки до готового самолета.

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

В последующем на территории ГАЗ-1 был организован авиазавод №30, потом «Знамя Труда», МАПО им. П.В. Дементьева и в постсоветское время — Производственный комплекс №2 им. П.А. Воронина АО «РСК «МиГ».

Отсюда взмывали в воздух первенцы великих авиаконструкторов и оттачивали свое мастерство легендарные лётчики-испытатели Б. Россинский, А. Габер-Влынский, В. Чкалов, М. Громов, В. Коккинаки и многие другие.

Здесь сохранился целостный ансамбль исторической застройки 1910−1940-х годов — высокие образцы промышленной архитектуры эпохи раннего конструктивизма и русского авангарда, непосредственно связанные со становлением и развитием отечественного авиастроения. Сохранились уникальные объекты (более 20), по которым можно проследить всю историю авиации и авиастроения в XX веке. Ведь производственная площадка застраивалась на протяжении всего столетия.

Постройки военного Парк-склада, 1910-е. Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Особую историческую ценность имеют строения 1910 года постройки, единственные сохранившиеся от первых авиазаводов в России: завод «Дукс», здание Московской школы авиации, постройки военного Парк-склада. Также обращают на себя внимание иные постройки: Крыльевой цех завода «Авиаработник» (конец 1920-х годов), Ангар №7 завода Авиаработник (1920-е), первая «шаражка» в СССР (1929−1931), «Ангар Чкалова», комплекс построек завода №39 имени Менжинского (1933−1936 годы), завод №1 имени АВИАХИМ (1920−1930-е г.г.), здание дирекции завода №1 имени Авиахим, «Монолит», ММЗ «Знамя Труда» (постройки 1965−1970 годов).

Комплекс построек завода №39 имени Меньжинского, 1933-36 годы

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Всего на территории ПК-2 им. П.А. Воронина выявлено 21 здание, имеющие признаки исторического памятника и образующие единый ансамбль.

Эти здания неразрывно связаны с выдающимися конструкторами, авиаторами, военными и политическими деятелями, организаторами авиастроения в России — Н. Жуковским, Д. Григоровичем, Н. Поликарповым, С. Ильюшиным, А. Яковлевым, П. Сухим, А. Микояном и М. Гуревичем, Г. (Серго) Орджоникидзе, П. Ворониным, П. Дементьевым, П. Барановым, В. Корвин-Кербером, Р. Бартини, С. Королевым, С. Кочеригиным, Б. Россинским, А. Габер-Влынским, А. Екатовым, В. Чкаловым, М. Громовым, В. Коккинаки и многими другими.

Воистину сердце русской авиации, как многие называют Ходынское поле. Живые свидетели эпохи освоения неба в России.

В качестве базового при создании Национального музея воздухоплавания и авиации РФ предложено использовать Центральный музей АО «РСК «МиГ», — единственный отраслевой музей, признанный международным сообществом и входящий в Международный совет музеев (ИКОМ), имеющий в своём музейном фонде тысячи экспонатов и уникальных архивных документов разных исторических периодов отечественного авиастроения, уникальные музейные коллекции станков и оборудования практически всех периодов XX века.

Памятник П.И. Баранову, главкому ВВС, основоположнику ВВС России, создателю НИИ ВВС, КБ С. Ильюшина и опытного завода №39 им. В.Р. Меньжинского. Установлен перед зданием научно-технического отдела Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ». Здание научно-технического отдела военного Парк-склада (1910-е) – научно-технического отдела Научно-опытного аэродрома ВВФ РККА – НИИ ВВС(1920-1933г.г.) – заводоуправление опытного завода №39 им. В.Р. Меньжинского (1933-1941) Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Научно-технический отдел основан профессором Н.Е. Жуковским, создателем науки аэродинамики Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Велась работа по исключению станков и оборудования, имеющих историческую ценность, из списков на утилизацию. К сожалению, в связи с выводом производства и ликвидацией Производственного комплекса большинство уникальных станков и оборудования были уничтожены.

Территория Ходынского поля г. Москвы исторически является «колыбелью русской авиации». Но без реализации проекта создания Национального музея воздухоплавания и авиации РФ исчезает возможность сохранения первых материальных памятников авиационного наследия России.

Называются и другие преимущества создания Музея на данной территории:

— важность для города Москвы создания в данном округе общедоступной и привлекательной для всех возрастных групп населения зоны организованного культурного досуга, имеющего просветительский и образовательный характер, воспитывающего патриотизм, пропагандирующего научно-техническое и инженерное творчество, прежде всего на примерах жизни и деятельности выдающихся отечественных учёных, авиаконструкторов, организаторов авиапромышленности, лётчиков-испытателей;

— высокая транспортная доступность: близость к станциям метро «Динамо» и «Белорусский вокзал», к Белорусскому вокзалу, к Ленинградскому проспекту. Это позволит обеспечить повседневный комфортный доступ в Национальный музей воздухоплавания и авиации Российской Федерации сотням тысяч горожан и гостей столицы, что невозможно сделать на удалённых от Москвы площадках;

— международный престиж: создание Национального музея воздухоплавания и авиации мирового уровня. Музеи аналогичной направленности представлены на территории именно столиц во многих странах мира: в США (г. Вашингтон, Смитсоновский Национальный музей воздухоплавания и астронавтики), Германии (г. Берлин, музей аэродром Берлин-Гатов), Канаде (г. Оттава, Канадский музей авиации и космоса) и других странах. Они являются предметом гордости и значимыми международными туристическими объектами. В Российской Федерации, наследнице великой авиационно-космической державы с богатейшей историей освоения воздушного и воздушно-космического пространства, такого музея нет;

— экономический эффект: значимая туристическая и инфраструктурная достопримечательность, а также обеспечение более 600 рабочих мест только в музейно-выставочном комплексе, включая квалифицированных музейных работников, специалистов по реставрации авиатехники и технологического оборудования разных исторических периодов, преподавателей профильных детских кружков и студий и т.д.

Завод №1 имени АВИАХИМ – 1920-1930-е г.г.

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

В рамках комплексного освоения территории частным инвестором будут обеспечены:

— создание социальной инфраструктуры;

— существенные налоговые отчисления;

— более 5000 новых рабочих места на данной территории.

Постройки 1965-1970 годов. ММЗ «Знамя Труда» Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Общий объём инвестиций в создание «Национального музея воздухоплавания и авиации Российской Федерации» составит не менее 30 млрд. рублей.

Первая «шарашка» в СССР (1929-1931).

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ». Ангар №7 завода Авиаработник (1920-е). Ранний конструктивизм.

Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Соответственно, разработка и реализация проекта создания Музея будут полностью выполнены без привлечения бюджетных средств. Также планируется формирование эндаумент-фонда, что обеспечит Музею устойчивое финансовое положение.

А. Нагаев «Крыльевой цех завода №39 им. В.Р. Менжинского. Сегодня» Фото предоставлены Центральным музеем АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ».

Добавим, что инициативу создания на Ходынском поле Национального музея воздухоплавания и авиации Российской Федерации поддержали генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и президент ИКОМ России Александр Шолохов.

Проект Национального музея так прокомментировали доктор архитектуры, профессор МАРХИ Г.Н. Черкасов и кандидат архитектуры, профессор МАРХИ О.Ю. Суслова: