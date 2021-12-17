Таллин, 17 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Таллинский международный аэропорт самостоятельно решит проблему деревьев, которые выросли рядом со взлетно-посадочной полосой и мешают обзору авиадиспетчеров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что владельцы леса никак не отреагировали на предложения о его покупке.

Лес

Сообщается, что между диспетчерской вышкой столичного аэропорта и взлетно-посадочной полосой расположен частный лес. В сентябре 2021 года выяснилось, что владелец участка умер и представителям аэропорта следует спросить разрешение на вырубку у всех наследников.

«Мы этим активно занимались, обратились в Министерство экономики и Транспортный департамент. Поскольку нам не удалось найти одного владельца, то следующим шагом было информирование через открытые источники», — сообщила пресс-секретарь Таллинского аэропорта Яне Калласте.

В пятницу, 17 декабря, Таллинский аэропорт опубликовал в ведущем издании страны Postimees извещение о том, что совладелец участков по адресу Канали теэ, 32 и 1B Катрин Данубио должна подать лесохозяйственное извещение, и, если она не отреагирует, лес вырубят без ее согласия, согласно местному законодательству.

О самой Данубио в открытых источниках информации мало, известно лишь, что в 2001 году она отказалась от эстонского гражданства.