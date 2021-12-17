Ярославль, 17 декабря 2021, 16:23 — REGNUM 17 декабря на должность директора областной клинической детской больницы в Ярославле назначена Наталья Кравчук. До этого она 15 лет занимала должность заместителя директора регионального депздрава. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
До своего ухода из департамента чиновница отвечала за материально-техническое обеспечение медучреждений и госзакупки. Наталья Кравчук отмечена грамотами Минздрава РФ и губернатора Ярославской области.
Судя по всему, должность директора в областной детской больнице создана специально для Кравчук. До этого медицинское учреждение возглавлял главный врач.
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