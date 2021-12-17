Ярославль, , 16:23 — REGNUM 17 декабря на должность директора областной клинической детской больницы в Ярославле назначена Наталья Кравчук. До этого она 15 лет занимала должность заместителя директора регионального депздрава. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Наталья Кравчук Yarregion.ru

«Я хотела бы поблагодарить руководство департамента за оказанное доверие. Передо мной четко обозначены цели и задачи по развитию главной детской больницы региона. Одними из основных являются реализация национального проекта «Здравоохранение» и строительство нового стационарного корпуса детской больницы. Задачи сложные и ответственные. Уверена, что совместная работа с департаментом позволит все их успешно решить», — рассказала Наталья Кравчук.

До своего ухода из департамента чиновница отвечала за материально-техническое обеспечение медучреждений и госзакупки. Наталья Кравчук отмечена грамотами Минздрава РФ и губернатора Ярославской области.

Судя по всему, должность директора в областной детской больнице создана специально для Кравчук. До этого медицинское учреждение возглавлял главный врач.

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