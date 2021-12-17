Москва, , 16:11 — REGNUM Новую редакцию законопроекта о суррогатном материнстве внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Петром Толстым, Василием Пискаревым и Анной Кузнецовой, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

«При этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации», — отметил Пискарёв.

Кроме того, по его словам, новая редакция законопроекта предусматривает, что защита прав и законных интересов детей, рожденных в России суррогатными матерями, в случае их выезда за переделы страны РФ, будет осуществляться консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых данная категория детей состоит на учете до достижения ими совершеннолетия.

Ограничения не касаются случаев, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

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