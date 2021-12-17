Рязань, 17 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода» впервые пройдёт в Рязани, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

Https://admrzn.ru/ Зимнее плавание

Профессионалов, любителей и интересующихся ждут 18 декабря на Рюминском пруду — на открытом водном стадионе возле Центрального спортивного комплекса. В программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, показательные заплывы и эстафеты, а также розыгрыш призов.

На тематических площадках гостям праздника расскажут об истории зимнего плавания в Рязани, техниках обливания ледяной водой и основах закаливание с детства.

Регистрация участников начнётся в 09:00.