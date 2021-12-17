Москва, , 16:08 — REGNUM Запланированные инвестиции, финансирование которых будет обеспечено средствами ФНБ в рамках бюджетного правила, будут нейтрализованы операциями центробанка с точки зрения влияния на рынок. Об этом 17 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается операций бюджетного правила: мы будем зеркалировать и будем растягивать во времени. Разъясним, как это будет происходить, когда эти операции начнутся. И в качестве примера можно ориентироваться на то, как осуществлялись эти операции в четвёртом квартале 2020 года», — указала она.