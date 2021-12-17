Казань, , 16:04 — REGNUM В Татарии за 11 месяцев 2021 года зарегистрировали 627 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что превышает показатель аналогичного периода прошлого гола в 1,5 раза (421 случай). По данным республиканского управления Роспотребнадзора, порядка 89,6% случаев приходится на жителей от 18 лет и старше (562 случая против 378 в 2020 году); на подростков приходится 5,9% отравлений или 37 случаев (5,7% или 24 случая), на детей до 14 лет — 4,5% или 28 случаев (4,2% или 21 случай).

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По половому признаку преобладают отравления некачественным алкоголем среди мужского населения 81,2% (в 2020 году — 80%).

Уровень смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за 11 месяцев текущего года выше уровня прошлого года на 3,8%, или 209 случаев, в январе — ноябре 2020 года зарегистрировали 203 случая.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 1 по 9 декабря прошли оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции провели 285 рейдов на объектах алкогольного рынка и осмотрели 708 единиц автотранспорта.

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