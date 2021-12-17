Тбилиси, 17 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Виола фон Крамон прокомментировала призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили примириться политических противников в стране. О своей поддержке европарламентарий сообщила 17 декабря в соцсети в Twitter.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

Она оценила выступление грузинского президента 16 декабря на предновогоднем приёме, на который были приглашены лидеры политических партий. Зурабишвили призвала представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции начать слушать друг друга и принимать то, что является правдой.

«Международные друзья Грузии более чем согласны с президентом Грузии. Ожидаем скорейшего продолжения», — написала Крамон.

Напомним, в Грузии на протяжении нескольких лет наблюдается противостояние между «Мечтой» и партией, которая управляла страной при президенте Михаиле Саакашвили — «Единое национальное движение». После заключения в тюрьму вернувшегося на родину Саакашвили ситуация ещё больше накалилась.