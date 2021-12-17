Пермь, 17 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Пермском крае задержали двоих граждан, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает краевой главк МВД.

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В полицию о нападении заявил 30-летний гражданин. Он рассказал, что из дома в селе Стряпунята двое неизвестных похитили у строящих жилой дом рабочих имущество. А перед этим они угрожали людям и требовали денег.

Оказалось, что ранее эти рабочие нашли налётчиков по объявлению и надеялись на то, что они помогут им достроить быстро дом. Но этим планам было не суждено сбыться. В Кунгуре двоих братьев задержали. Сейчас они арестованы. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя с применением предметов, используемых в качестве оружия.