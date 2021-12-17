Магас, , 16:02 — REGNUM В Ингушетии пришли с обысками к ряду сотрудников Следственного комитета и прокуратуры. Есть информация по крайней мере о трёх задержаниях.

Обыски Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

«С утра идут обыски по адресам сотрудников следственного управления и прокуратуры. Есть информация, что задержаны трое следователей, а также бывший прокурор и помощник прокурора», — пишет ТАСС.

Пока не известна причина проведения оперативных мероприятий, на официальных сайтах правоохранительных органов подтверждений данной информации нет.

При этом местные СМИ (интернет-газета «Ингушетия») выдвигают в качестве одной из версий проведения спецмероприятий, установление связей сотрудников следствия и прокуратуры с организованной преступностью, в частности с лицами, причастными к убийству начальника ЦПЭ региона Ибрагима Эльджаркиева. Якобы преступникам помогали уйти от ответственности высокопоставленные лица в СК и прокуратуре.

Напомним, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен вместе со своим братом в Москве в 2019 году.

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