Москва, 17 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 декабря, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижается на 1,81%, до $73,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Во второй половине дня 16 декабря, отыгрывая сохранение евроцентробанком нулевой процентной ставки и ралли на рынке газа, нефть интенсивно подрастала, однако сопротивления района $75,80 за баррель преодолеть не смогла, и котировки развернулись вниз.

Значимых для рынка нефти новостей не появилось — трейдеры в основном пока приспосабливаются к новой политике мировых центробанков. Поддержку спросу на нефть оказывает новый взлет цен на газ в Европе.

Это происходит на фоне заявлений о том, что «Северный поток — 2» не будет сертифицирован ранее второй половины 2022 года и холодной зимы в Европе цены на спотовый газ вновь взлетели выше $1700 за тысячу кубометров.

Запасы газа в европейских хранилищах на минимальных для данного сезона уровнях. Газпром, тем временем, приступил к заполнению газом второй ветки газопровода, видимо, полагая, что климат окажется сильнее европейской бюрократии и лозунгов зеленых.

Впрочем, так или иначе текущая ситуация будет подогревать спрос на нефть. Краткосрочно нефть, вероятно, останется в коридоре $72,50−75,50 за баррель», — полагает эксперт.

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