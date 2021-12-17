Москва, 17 декабря 2021, 15:59 — REGNUM Способность быстро распространяться — это особенность нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин на съезде РСПП.
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Комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию, президент России отметил следующее:
В связи с этим «требования к ревакцинации повышаются», добавил глава государства.
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Ранее о быстрой распространяемости «Омикрона» заявляли в США. Что касается ревакцинации, российский вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что её сроки могут сократиться.
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