Москва, 17 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Способность быстро распространяться — это особенность нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин на съезде РСПП.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию, президент России отметил следующее:

«Как говорят специалисты, штамм «Омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня».

В связи с этим «требования к ревакцинации повышаются», добавил глава государства.

Читайте также: Как у зарубежных коллег… Голикова предложила сократить сроки ревакцинации

Ранее о быстрой распространяемости «Омикрона» заявляли в США. Что касается ревакцинации, российский вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что её сроки могут сократиться.