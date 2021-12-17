Москва, 17 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Текущего ужесточения денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели по инфляции. Об этом 17 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Совет директоров склонен считать, что мы пока не добрали той жёсткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании», — заявила Набиуллина.

«Ситуация может меняться. На следующем заседании мы будем смотреть в том числе и на то, как на изменения денежно-кредитных условий повлияют наши сегодняшние и предыдущие решения с учётом временных лагов. Мы будем учитывать, что даже при неизменной ставке степень жёсткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся», — указала она.По её словам, на февральском заседании ЦБ РФ уточнит диапазон прогнозов ключевой ставки, а также среднесрочный прогноз в целом.