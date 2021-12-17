Варшава, , 15:58 — REGNUM Пресс-секретарь Института метеорологии и водной экономики Польши Гжегож Валиевский объявил на своей странице в Twitter, что на республику надвигаются сильные снегопады.

Снегопад Pixabay.com

Жителей Польши призвали оставаться по возможности дома из-за данного прогноза. Ожидают проблемы на автомобильных дорогах и гололед.

Метеорологи сообщают, что больше всего пострадать могут, в частности, Поморское, Варминьско-Мазурское, Мазовецкое, Лодзинское, Свентокшиское, Подкарпатское, Силезское, Малопольское и Опольское воеводства. Там ожидаются наиболее опасные погодные условия. На остальной территории выпущено предупреждение первого уровня.