Варшава, 17 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Института метеорологии и водной экономики Польши Гжегож Валиевский объявил на своей странице в Twitter, что на республику надвигаются сильные снегопады.

Pixabay.com Снегопад

Жителей Польши призвали оставаться по возможности дома из-за данного прогноза. Ожидают проблемы на автомобильных дорогах и гололед.

Метеорологи сообщают, что больше всего пострадать могут, в частности, Поморское, Варминьско-Мазурское, Мазовецкое, Лодзинское, Свентокшиское, Подкарпатское, Силезское, Малопольское и Опольское воеводства. Там ожидаются наиболее опасные погодные условия. На остальной территории выпущено предупреждение первого уровня.