Москва, , 15:59 — REGNUM Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова порядка недели находится в больнице. Об этом 17 декабря сообщает «Матч-ТВ».

Татьяна Тарасова

По данным СМИ, Тарасовой стало плохо во время съёмок телепередачи, из-за чего её экстренно госпитализировали. Однако причины плохого самочувствия тренера пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Татьяна Тарасова является одним из членов жюри шоу «Ледниковый период». В 2017 году её наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Читайте ранее в этом сюжете: Певицу Марину Хлебникову перевели в палату из реанимации