Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во дворе медсанчасти МВД на улице Репина задержали полицейского с наркотиками. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, операцию провели сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности главка МВД. У гражданина изъяли меньше одного грамма вещества. Возможно, что он хранил его для себя.

Факт задержания подтвердил журналистам глава пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых. «Очевидцы стали свидетелями завершающего этапа оперативной разработки сыщиков ФСБ и службы собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области», — сказал Горелых. И добавил, что задержанным оказался капитан. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Проводится служебная проверка.