Тюмень, , 15:56 — REGNUM В Тюменской области предъявление медицинских сертификатов для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, баз отдыха и ряда других объектов переносится на 20 января 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Решение было принято оперштабом исходя из темпов вакцинации. В Тюменской области один из самых высоких уровней вакцинации в России — четвертое место в стране. Первым компонентом вакцины привито более 80% взрослого населения.

При этом медицинский сертификат, свидетельствующий о прививке от коронавируса, по-прежнему необходим для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов, в том числе фитнес-центров, а также аквапарков, СПА-комплексов, термальных источников и бань (за исключением государственных и муниципальных).

Разрешено проведение мероприятий, в том числе корпоративов, с количеством участников более 30 человек в заведениях общественного питания при обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора. При этом число участников не должно превышать 70% посадочных мест в помещении. В данном случае также требуется предъявление медицинского сертификата.

Кроме того, разрешено проведение деловых и образовательных мероприятий с количеством участников более 50 человек. При этом число участников не должно превышать 70% мест в помещении, где проводится мероприятие. При проведении мероприятий обязательно соблюдение требований Роспотребнадзора, в том числе наличие медицинского сертификата о прививке у каждого из участников.

«Потребительский рынок несёт серьезные потери. Стабильность региональной экономики обеспечивает крупный бизнес, который показывает хорошие результаты. Но рабочие места — это малый и средний бизнес. Сейчас самое подходящее время, когда смягчение ограничительных мер будет сбалансированным и ответственным решением», — обратился к землякам губернатор Тюменской области Александр Моор.

При этом масочный режим, соблюдение правил дезинфекции и санитарной дистанции продлеваются до 1 марта 2022 года.