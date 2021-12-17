Красногорск, 17 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Московской области вакцину от гриппа поставили 3,8 млн человек, сообщила 17 декабря пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа

«В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали уже более 3,8 млн человек, из них более 1,1 млн — дети», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора на 14 декабря, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 64 субъектах России.

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